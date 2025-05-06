Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Sakarya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

Sakarya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik jandarma operasyonunda 3 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli patlayıcı maddeler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 3 şahsın yakalandığı operasyonda, kepçeyi kullanan kişinin jandarma ekiplerini görünce yüzünde oluşan ifade ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı faaliyetlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair alınan ihbar üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan operasyonda; K.H. (67), M.Ç. (61) ve B.K. (45) isimli şahıslar, kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda; 1 adet jeneratör, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 3 adet hilti, 2 adet kürek, 3 adet elektrik kablosu, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 10 adet el yapımı patlayıcı, 3 kilogram beyaz renk patlayıcı olduğunu değerlendirilen toz madde, 2 buçuk kilogram sarı renk patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 1 adet mini ekskavatör ve çeşitli ebatlarda inşaat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen 10 adet el yapımı patlayıcı ile diğer patlayıcı olduklarını değerlendirilen maddeler, Patlayıcı Madde İmha Timi ile Olay Yeri İnceleme Timi tarafından bölgede kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde tahkikata başlanıldı.

Öte yandan, operasyon anı ise kameralara yansıdı. Bir kişinin kepçe ile kazıya devam ettiği esnada jandarmayı görünce yüzünde oluşan ifade ise dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray haftaya şampiyon olursa tarih tekerrür edecek

Galatasaray haftaya şampiyon olursa tarih tekerrür edecek
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
Zulüm altındaki Gazze'den insanlık adına utanç verici görüntüler

İnsanlık adına utanç görüntüleri
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

Balkondan atlayarak canını kurtarmıştı! Saldırganın kızı CHP'yi aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.