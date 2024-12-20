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Sakarya'da Kaçak Avlanan Yaban Ördeklerine Cezai İşlem

Sakarya'da Kaçak Avlanan Yaban Ördeklerine Cezai İşlem
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaçak avlanma yaptığı tespit edilen bir şahsa 48 bin 250 TL para cezası verildi. Yakalanan 4 yaban ördeği doğal yaşam parkına teslim edildi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaçak avlanma yaptığı sırada 1 adet erkek ve 3 adet dişi yeşil başlı yaban ördeği canlı yakaladığı tespit edilen şahsa 48 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın yakaladığı 4 yaban ördeği, doğal yaşam parkına teslim edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte icra edilen faaliyet esnasında S.T. isimli şahsın kaçak avlanma yaptığı tespit edildi. 1 adet erkek, 3 adet dişi yeşil başlı yaban ördeği canlı yakaladığı tespit edilen şahsa, '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet Suçundan' 48 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu 4 adet yaban ördeği ise Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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