Sakarya'da intihar girişimi, balık tutan vatandaşın müdahalesiyle son anda engellendi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Sakarya Nehri üzerinde hareketli dakikalar yaşandı. Suyun üzerindeki ağaca çıkarak bıçakla kendisine zarar veren şahsı o esnada bölgede balık tutan bir vatandaş ikna etti. Bölgeye sevk edilen ekiplerce şahıs bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi'nde bulunan köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Nehri kenarına arkadaşı ile balık tutmaya giden Oğuz Karabulut, Sakarya Nehri üzerinde ağaçta oturan bir kişiyi gördü. Önce onun da balık tuttuğunu düşünen Karabulut, şahıs 'Kendimi öldüreceğim' diye bağırmaya başlayınca yanına gitti. Elindeki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar veren şahsı Karabulut bir süre sonra ikna etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Balık tutuyor sandım, kendisine zarar verdiğini görünce ikna etmeye çalıştım"

Yaşananları anlatan Oğuz Karabulut, "Biz buraya balık tutmaya geldik arkadaşımla birlikte. Şahsı Sakarya Nehri'nin üzerindeki ağacın üstüne oturmuş vaziyette gördüm ve balık tutuyor sandım. O esnada 'Kendimi öldüreceğim' diye bağırmaya başladı. Yanına giderek onu ikna etmeye çalıştım, ismini sordum söylemedi. Elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. 'Bunu neden yapıyorsun, Allah korkun yok mu' gibisinden bir konuşma yaptım. Bu sırada biraz daha sakinleşti. Polis, ambulans çağırdım. Ekipler gelince hiç konuşmadı zaten. İtfaiye ekipleri ağacın üzerinden aldı arkadaşı" ifadelerini kullandı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA