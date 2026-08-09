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Karasu'da Gece Kazası: 5 Yaralı

Karasu'da Gece Kazası: 5 Yaralı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Karasu - Adapazarı yolu üzerindeki D650 karayolu Karapınar Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. R.D. idaresindeki 34 NJT 654 plakalı otomobil yan yoldan ana yola dahil olmaya çalıştığı esnada H.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan vatandaşlar bulundukları yerlerde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları yürüttükleri çalışma sonucu bulundukları yerden çıkardı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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