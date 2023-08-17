Sakarya'da İki Köpeğe İşkence İddiası: Gözaltına Alınan Şahıs Serbest Bırakıldı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki köpeğin çuvala koyularak işkence edildiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.O. isimli şahsın köpeklere işkence ettiği iddiası üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Köpekler koruma altına alınırken, şahıs ise 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli ve idari işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.