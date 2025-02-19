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Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın: İkinci Kat Kullanılamaz Hale Geldi

Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın: İkinci Kat Kullanılamaz Hale Geldi
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Hendek ilçesindeki bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan kimse olmazken, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evin ikinci katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Başpınar Mahallesi Başpınar Caddesi zerinde N.Ş.'ye ait iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Ev alev alev yanarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangın söndürmek için seferber oldu. Yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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