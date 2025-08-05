Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Ekinler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Meydana gelen olayda Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, Murat K. ve Emre K. yaralandı. Olaya karışan şüpheli veya şüpheliler bölgeden kaçtı.

ÖLÜ VE YARALILAR

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Murat K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına alarak adeta kuş uçurtmazken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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