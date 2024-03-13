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Sakarya'da iftar vakti korkutan yangın

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan yangın iftar vaktinde paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'da iftar vakti korkutan yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki katlı evin bacasında iftar vakti çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yenice Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin bacasında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. İftar vakti paniğe sebep olan ve maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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