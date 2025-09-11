Sakarya'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga: 4 Ev Ateşe Verildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada ateşe verilen 4 ev kullanılmaz hale geldi.

Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi'nde meydana gelen olayda, husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflara ait 4 ev ateşe verildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken devam eden kavganın büyümesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Kavga ekiplerin uzun uğraşları neticesinde son bulurken, yangının meydana geldiği 4 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, evleri ateşe verdiği öne sürülen M.G. ve S.G. isimli şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA