Sakarya'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga: 4 Ev Ateşe Verildi
Sakarya'nın Erenler ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kargaşada 4 ev ateşe verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale ederken, kavgayı sona erdirdi. Şüpheli iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada ateşe verilen 4 ev kullanılmaz hale geldi.

Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi'nde meydana gelen olayda, husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflara ait 4 ev ateşe verildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken devam eden kavganın büyümesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Kavga ekiplerin uzun uğraşları neticesinde son bulurken, yangının meydana geldiği 4 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, evleri ateşe verdiği öne sürülen M.G. ve S.G. isimli şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
