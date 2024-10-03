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Sakarya'da Hırsızlık Olayı: 2 Bin Mısır Koçanı ve Üzüm Çalındı

Sakarya'da Hırsızlık Olayı: 2 Bin Mısır Koçanı ve Üzüm Çalındı
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Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde gerçekleşen hırsızlık olayında iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çaldıkları ürünler iade edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarladan 2 bin adet mısır koçanı ve Pamukova ilçesinde bulunan farklı bir tarladan ise üzüm çalarak kayıplara karışan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ekim Pazartesi günü Adapazarı Solaklar Mahallesi'nde ikamet eden A.B.'nin (52) tarlasından 2 bin adet mısır koçanı çalındı. Aynı gün Pamukova ilçesi İsabalı Mahallesi'nde yaşayan M.K.'nin (32) tarlasından da üzüm çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlığı C.D. (54) ve E.K. (21) isimli iki şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıslar, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahla tehdit suçunda kullandığı tüfeği muhafaza altına alındı.

Çaldığı mısır koçanlarını iade eden C.D. ise bedelini de ödemek şartıyla, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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