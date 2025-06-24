Sakarya'da Hastane Bahçesinde Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya'da Hastane Bahçesinde Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde meydana gelen bir silahlı kavgada 50 yaşındaki Ali Dursun hayatını kaybetti. Olayın ardından güvenlik güçleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

- Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan 50 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali Dursun kamyonetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne geldi. Dursun ile E.D. ile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.D., silahını çekerek Dursun'a ateş etti. Dursun, aracının içinde ağır yaralandı ve hastane görevlileri tarafından hemen acil servise alındı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dursun kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ERSOY - 3.Sayfa
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı

Savaş iki ülkeye sıçradı! İran, ABD üslerini füzeyle vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.