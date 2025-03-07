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Sakarya'da Hamile Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti, 3 Şüpheli Gözaltında

Sakarya'da Hamile Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti, 3 Şüpheli Gözaltında
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Adapazarı'nda hamile olduğu öğrenilen Aedah Habeeb Abed, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili eşi ve iki kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu hamile kadının 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed (20) isimli kadın, çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hayatını kaybeden kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve hayatını kaybeden kadının erkek kardeşi A.H.A.'yı (24) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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