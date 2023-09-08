Sakarya'da Halk Otobüsünde Çıkan Kavgada Bir Kişi Döner Bıçağıyla Yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde halk otobüsünde çıkan kavgada bir kişi döner bıçağıyla yaralandı. İnönü Mahallesi Ada Caddesi Dokurcun durağında yaşanan olayda, Orhan Ç. ile Erkan A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Orhan Ç, durağın yanındaki dükkandan aldığı döner bıçağıyla Erkan A'yı yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Yaralanan Erkan A, hastaneye kaldırıldı ve şüpheli ise polis tarafından yakalandı.