Sakarya'da feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti - Haberler

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Sakarya'da feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan lisede öğrenciler arasında çıkan kavga esnasında fenalaşan 17 yaşındaki erkek öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GEYVE, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan lisede öğrenciler arasında çıkan kavga esnasında fenalaşan 17 yaşındaki erkek öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma esnasında fenalaşan bir erkek öğrencininse kalbi durdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan E.İ. isimli öğrenci, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.İ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Enes İşcan (hayatını kaybeden erkek öğrenci)

İhlas Haber Ajansı / Erkan Elgün - 3. Sayfa

Sakarya, kavga, Geyve, 3. Sayfa, Haberler

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