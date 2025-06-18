Sakarya'da Feci Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'da Feci Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yarış yaptıkları iddia edilen motosikletlilerin, farları yanmayan bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yarış yaptıkları iddia edilen motosikletliler, aynı yönde seyir halinde olan ve farları yanmadığı öne sürülen otomobil ile çarpıştı. Motosikletlerin adeta paramparça olduğu feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Küçükkarasu mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sıtkı Genç idaresindeki 10 AFM 241 plakalı motosiklet ve B.G. idaresindeki 35 BTN 712 plakalı motosiklet, yarış yaptıkları esnada aynı yönde seyir haline olan ve farları yanmadığı öne sürülen yabancı uyruklu şahısların idaresinde bulunduğu 54 MA 4178 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosikletler adeta paramparça olurken otomobil ise şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Sıtkı Genç olay yerinde hayatını kaybederken diğer motosiklet sürücüsü B.G. ile otomobilde bulunan yabancı uyruklu A.A.S. (38) ve M.A.S. (14) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında ise hayatını kaybeden Genç'in cenazesi hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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