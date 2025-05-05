Sakarya'da Feci Kaza: İki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden 2 kadının isimleri belli oldu. Gelin-görümceye çarpan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. H.K. kontrolündeki 54 EK 410 plakalı Honda marka otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Necmiye Ayas (55) ve Nermin Ayas'a (59) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan ve gelin-görümce oldukları öğrenilen iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen polis ekiplerince otomobil sürücüsü H.K. gözaltına alındı. Talihsiz kadınların cansız bedenleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan feci kazaya ilişkin incelemeler sürüyor. - SAKARYA