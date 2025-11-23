Haberler

Sakarya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolu üzerindeki otoban köprüsü üzerinde çarpışarak kontrolden çıkan iki otomobil, bariyerleri aşarak bir iş yerinin bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolu otoban köprüsü üzerinde çarpışarak kontrolden çıkan iki otomobil bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından bir iş yerinin bahçesine uçtu. Araçların hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 kara yolu Arifiye geçişi Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. (35) idaresindeki 34 FUR 552 plakalı otomobil ile Ahmet Y.T. (39) kontrolündeki 54 TN 020 plakalı araç otoban köprüsü üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar bariyerleri de aşarak yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından bir iş yerinin bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince Hünkar Varlı (51), Ahmet Y.T., Ş.K. (39), E.V. (57) ve A.E.A. (40) isimli 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere sevk edildi. Hünkar Varlı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.