Sakarya'da Evde Çıkan Yangın Samanlığı da Kül Etti

Güncelleme:
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki samanlığa sıçradı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde evde çıkan yangın bitişiğindeki samanlığa sıçradı. Ev ve samanlığın alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Dikmen Mahallesi'nde bulunan O.A.'ya ait olduğu öğrenilen bir evde, henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıktı. Evde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

