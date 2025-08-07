Sakarya'da Elektrik Direğinde Patlama Yangına Neden Oldu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün akşam saatlerinde elektrik direğinde yaşanan patlama yangına sebep oldu. Ormanlık alana sıçrayan alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 20.00 Hacımurat Mahallesi Trafo Sokak'ta meydana geldi. Sokak sonundaki bir elektrik direğinde yaşanan patlama sesi, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Patlama sonrası çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yakındaki ormanlık alana yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi neticesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA