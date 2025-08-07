Sakarya'da Elektrik Direğinde Patlama Yangına Neden Oldu

Sakarya'da Elektrik Direğinde Patlama Yangına Neden Oldu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir elektrik direğinde patlama sonrası çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, dün akşam saat 20.00 Hacımurat Mahallesi Trafo Sokak'ta meydana geldi. Sokak sonundaki bir elektrik direğinde yaşanan patlama sesi, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Patlama sonrası çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yakındaki ormanlık alana yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi neticesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
