Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan "sezaryen doğum" kararı
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Küçük çocuğun sigara içtiği görüntülere soruşturma

Türkiye'yi sarsan görüntü için düğmeye basıldı! Anne gözaltında

Sakarya'da Düğünde Kargaşa: Gençler Arasında Kavga Çıktı

Sakarya'da Düğünde Kargaşa: Gençler Arasında Kavga Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir düğünde gençler arasında çıkan kavga, mahallede kaosa yol açtı. Kavga sırasında havaya silah sıkılması panik yarattı. Olay yerine jandarma ekipleri müdahale etti.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir düğünde gençler arasında çıkan kavga, halayların yerini kaosa bıraktı. O anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Söğütlü Fındıklı Ortaokulu bahçesinde düzenlenen düğünde, henüz isimleri öğrenilemeyen bazı gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede nedeniyle davetliler neye uğradığını şaşırdı. Bazı davetliler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavga sırasında havaya silah da sıkıldı. Bu durum panik oluştururken, kalabalık nereye kaçacağını bilemedi. Düğün alanında büyük bir kargaşa yaşandı.

Olay, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Öte yandan, kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşananlarla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.