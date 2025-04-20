Sakarya'da Düğünde Kargaşa: Gençler Arasında Kavga Çıktı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir düğünde gençler arasında çıkan kavga, halayların yerini kaosa bıraktı. O anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Söğütlü Fındıklı Ortaokulu bahçesinde düzenlenen düğünde, henüz isimleri öğrenilemeyen bazı gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede nedeniyle davetliler neye uğradığını şaşırdı. Bazı davetliler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavga sırasında havaya silah da sıkıldı. Bu durum panik oluştururken, kalabalık nereye kaçacağını bilemedi. Düğün alanında büyük bir kargaşa yaşandı.

Olay, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Öte yandan, kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşananlarla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - SAKARYA