Sakarya'da Doğal Gaz Sızıntısı Patlaması: Bir Yaralı

Sakarya'da Doğal Gaz Sızıntısı Patlaması: Bir Yaralı
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Adapazarı'nda bir sitedeki dairede meydana gelen doğal gaz sızıntısı parlamasında bir kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir site içindeki dairede doğal gaz sızıntısının sebep olduğu parlamada bir kişi yaralandı.

Korucuk Mahallesi İdealkent Sitesi içinde meydana gelen olayda, bir dairenin mutfak bölümünde doğal gaz sızıntısı sebebiyle parlama yaşandı. Ufak çaplı yangının da çıktığı parlamada bir kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk ederken itfaiye ekipleri ise evdeki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri ise hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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