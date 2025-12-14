Haberler

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nde faaliyet gösteren Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrası 1 kişi tutuklandı, 3 kişi ise sınır dışı edildi.

Sakarya'da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 4 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şahısın tutuklandığı, 3 şahsın ise serbest bırakılarak sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
