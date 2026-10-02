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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin adresinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Sakarya'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgi ve belge bulunan Irak uyruklu 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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