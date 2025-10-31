Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 3 Irak Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar çerçevesinde, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 3 şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa