Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı, biri tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgüt üyeleri arasında yasa dışı para transferi yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli, Özel Harekat destekli operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri, kayıt dışı para transferi (hawala) yaptıkları yönünde haklarında beyan ve teşhis bulunan, HTS ile MASAK raporlarında örgüt mensuplarıyla para transferi ile iletişim kayıtları tespit edilen 2 Suriye ve 1 Irak uyruklu 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yasa dışı para transferlerine ait hawala dekontları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i 'terörizmin finansmanı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bırakılan diğer 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı