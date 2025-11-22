Sakarya'da Cezaevinde Yemekten Zehirlenme Vakası: 171 Hükümlü Tedavi Altında
Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki açık ceza infaz kurumunda akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 171 hükümlü, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.
Sakarya'da açık ceza infaz kurumunda yedikleri yemekten rahatsızlanan ve zehirlendiklerinden şüphelenilen hükümlülerin sayısı 171'e yükseldi.
Olay, Ferizli ilçesinde bulunan açık ceza infaz kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinin ardından bazı hükümlülerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görüldü. Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen hükümlüler tedavi altına alındı. Rahatsızlanan hükümlülerin sayısı 171 olarak açıklanırken, hayati tehlikelerinin olmadığı ve ayakta tedavilerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - SAKARYA
