Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sarıbeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde H.S. idaresindeki otomobil, önünde seyreden çekiciye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü H.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle her iki araçta da hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA