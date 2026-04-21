Sakarya Nehri'ne düşen çocuk didik didik aranıyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek Sakarya Nehri'ne düştüğü öne sürülen çocuk ekiplerce didik didik aranıyor.

Erenler ilçesinde balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek Sakarya Nehri'ne düşen Ahmet İdris isimli yabancı uyruklu çocuk ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler nehir üstünde ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çocuğa dair herhangi bir ize rastlanmazken çalışmalar devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı