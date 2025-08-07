Sakarya'da Bahçe Mobilyaları Satan İşyerine Tüfekli Saldırı

Sakarya'da Bahçe Mobilyaları Satan İşyerine Tüfekli Saldırı
Güncelleme:
Serdivan ilçesinde bir bahçe mobilyaları dükkanının camları tüfekle kurşunlandı. Olay sırasında polis ekipleri bölgeye intikal ederek incelemelerde bulundu ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bahçe mobilyaları satan iş yerinin camları tüfekle kurşunlandı. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldiği öne sürülen olayda, bulunan bahçe mobilyaları satan işyerinin camları tüfekle kurşunlandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede camlara 8 adet numaratör yerleştirmesi dikkat çekti. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
