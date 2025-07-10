Sakarya'da Arı Sokması Sonucu 31 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Arı Sokması Sonucu 31 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Geyve Umurbey Mahallesi'nde kulağından arı sokulan Barış Şen, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Şen'in cenazesi, cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kulağından arı sokan 31 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Geyve Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Şen'i (31) kulağından arı soktu. Bir süre sonra kulağı şişen ve fenalaşan Şen, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Barış Şen, hayatını kaybetti. Kronik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Şen, Geyve ilçesindeki Umurbey Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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