Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda 4 Saatte 7 Kaza

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 4 saatte 7 ayrı kaza meydana geldi

Ekipler yolu açık tutabilmek için seferber oldu

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde son 4 saat içerisinde 7 ayrı trafik kazası meydana geldi. Ekipler, 1 kişinin yaralandığı kazalar neticesinde her iki istikamette de trafiği açık tutabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kazaları beraberinde getirdi. Son 4 saat içerisinde otoyolda 7 ayrı trafik kazası meydana geldi. Dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı. Otoyol Jandarma ve Karayolları ekipleri ise peş peşe gelen kazaların ardından Ankara ve İstanbul istikametlerini açık tutabilmek için yoğun çaba sarf etti. Otoyol geçişinde her iki istikamette de bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü.