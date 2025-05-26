Sakarya'da Alkollü Eğlence Mekanı Önünde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Sakarya'da Alkollü Eğlence Mekanı Önünde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yan bakma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay ile ilgili 5 kişi emniyete götürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı önünde yan bakma meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeni Cami Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir eğlence mekanının önünde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen iki grup arasında yan bakma meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada S.B. bıçakla, H.S. ve N.A. darp edilerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karışan 5 kişiyi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. 5 kişi arasında gözaltı kararı verilen S.S. ve D.B. emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği savcılık makamı tarafından serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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