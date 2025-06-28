Sakarya'da alevlere karşı zamanla yarış! Ekiplerin işini eğimli tarım arazisi zorlaştırıyor

Sakarya'da alevlere karşı zamanla yarış! Ekiplerin işini eğimli tarım arazisi zorlaştırıyor
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AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Sakarya-Bilecik bölgesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin, Haberler.com'a açıklamalarda bulundu. Yangın söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Kaya, "Alan büyük rüzgar da var bu bizi biraz zorluyor. Arazi eğimli, çoğu bölge çam arazisi. Çam ağaçlarından dolayı hızlı yayılıyor." dedi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'ndaki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalarda yaklaşık 24 saat geride kaldı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KAYA, SON DURUMU ANLATTI

Haberler.com'a açıklamalarda bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, ekiplerin yangını söndürmek için büyük mücadele gösterdiğini, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Alanın büyük ve eğimli olduğunu söyleyen Kaya, bölgenin tarım arazisi ve çam ağaçlarından oluştuğunu, rüzgarın da etkisiyle alevlerin yayıldığını kaydetti.

Sakarya'da alevlere karşı zamanla yarış! Ekiplerin işini eğimli tarım arazisi zorlaştırıyor

"EKİPLER MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR"

Kaya, şunları söyledi: "Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleri burada. İlçe belediyelerimiz destek oluyor. Adapazarı Belediyesi'nin tankerlerini gördüm. Gece görüşlü helikopterler müdahaleye devam ediyor. Gece görüşlü olmayanlar sabah erken saatlerde başlıyorlar.

Sakarya'da alevlere karşı zamanla yarış! Ekiplerin işini eğimli tarım arazisi zorlaştırıyor

"ÇAM AĞAÇLARINDAN DOLAYI HIZLI YAYILIYOR"

Alan çok büyük olduğu için tam anlamıyla kontrol altına alındı diyemem. Birkaç köyü tedbir amaçlı boşalttık. Aydınlar ve Şehren köyünü boşalttık. Müdahale devam ediyor. Geyve'de komuta merkezi kuruldu. Sayın bakanımız Bilecik'te basın açıklamasını yaptı, oraya geliyor. Ekipler canhıraş çalışıyor. Arazi eğimli. Tarım arazisi, çoğu bölge çam arazisi. Çam ağaçlarından dolayı hızlı yayılıyor. Hala bu saatte rüzgar var. Müdahale bütün ekiplerle birlikte aralıksız devam ediyor."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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