Sakarya'da Ahırda Yangın: 16 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Sakarya'da Ahırda Yangın: 16 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, satışı yapılan 16 büyükbaş hayvanın telef olmasına sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ahırda çıkan yangın, satımı gerçekleştirilen 16 büyükbaş hayvanı telef etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.S.'ye ait ahırda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 16 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alarak söndürürken 16 büyükbaş telef oldu. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken, telef olan kurbanlıkların daha önceden satışının gerçekleştirildiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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