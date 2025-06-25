Sakarya'da Ahır ve Samanlıkta Yangın

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Evrenköy Mahallesi'nde meydana geldi. A.Y.'e ait olduğu öğrenilen ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlığa da sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA