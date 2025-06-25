Sakarya'da Ahır ve Samanlıkta Yangın

Sakarya'da Ahır ve Samanlıkta Yangın
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Adapazarı'nda meydana gelen yangında itfaiye ekipleri, alevlerin evlere sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Evrenköy Mahallesi'nde meydana geldi. A.Y.'e ait olduğu öğrenilen ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlığa da sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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