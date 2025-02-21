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Sakarya'da 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Tüfekle Vuruldu

Sakarya'da 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Tüfekle Vuruldu
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Geyve ilçesinde evde tüfekle başından vurulmuş halde bulunan 7 yaşındaki Ela E., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından baba gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğu evde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybederken, baba gözaltına alındı.

Acı olay, Çeltikler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kardeşi ile birlikte olduğu öğrenilen 7 yaşındaki Ela E., tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın meydana geldiği evde geniş çaplı inceleme gerçekleştiren polis ekiplerince hayatını kaybeden çocuğun babası Ercan E.'nin gözaltına alındı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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