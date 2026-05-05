Haberler

Sakarya'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 1 milyonluk kokain ele geçirildi

Sakarya'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 1 milyonluk kokain ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın 4 ilçesinde jandarma ekiplerince torbacılara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 202 gram kokain ele geçirildi.

Sakarya'nın 4 ilçesinde jandarma ekiplerince torbacılara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 202 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede torbacı diye tabir edilen şüphelilere yönelik Karasu, Serdivan, Pamukova ve Erenler ilçelerinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 258 gram bonzai, yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 202 gram kokain, 21 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 5,37 gram esrar maddesi, sahte basım 450 euro ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest kaldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz

Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu

İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı

1 yıllık emek boşa gitti
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi