Sakarya'da 140 Metre Bakır Kablo Çalan 4 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 140 metre bakır kablo çalan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Akçakamış Mahallesi'nden 140 metre bakır kablo çalınmasına ilişkin ihbar sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede inceledikleri güvenlik kameraları ve olay yeri incelemeleri sonrasında şahısların H.K. (49), S.E. (48), O.A. (26) ve E.D. (23) olduğunu tespit etti. Ekiplerce, yapılan operasyon neticesinde şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA