Sakarya'da 13 Kilo Kokain ile Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 13 kilo 250 gram kokain ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen İ.K. ve K.K. şüpheli, dün Akyazı'da yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise 13 kilo 250 gram kokain maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA