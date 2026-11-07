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Sakarya Arifiye'de otomobilin çarptığı İsmail K. hastanede yaşamını yitirdi

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Sakarya Arifiye'de otomobilin çarptığı İsmail K. hastanede yaşamını yitirdi
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Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K.'ye M.A. idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan İsmail K., sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K., otomobilin çarpması neticesinde sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kara yolunun Hanlıköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, M.A. idaresindeki 34 NK 1281 plaka Hyundai marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K. isimli yayaya çarptı. Meydana gelen kazada yaya ağır yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İsmail K., sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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