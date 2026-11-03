Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Adapazarı'nda TOKİ şantiyesindeki konteyner yangınına müdahale sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Adapazarı'nda TOKİ şantiyesindeki konteyner yangınına müdahale sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Korucuk Mahallesi'nde TOKİ konutları inşaat alanında, işçilerin kaldığı prefabrik konteynerlerde yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yangın bölgesi dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölge dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'ndeki TOKİ konutları inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin konakladığı prefabrik konteynerlerden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge havadan görüntülenirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda

Mehmet Ali Aydınlar için harekete geçtiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi

Salah için büyük sürpriz! Devlet töreni düzenlenecek
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi

Trump'tan halk sandık başındayken İsrail mesajı: Askıya aldık
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı

Yine olmadı! Buraya kadarmış

Türk girişimci Gökçe Güven'e ABD'de karar! 25 ay hapis cezası denetimli serbestliğe çevrildi

7 milyon dolarlık davada karar! Hakimden 'ikinci şans' sözü
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti

Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Zonguldak'ta yaya geçidinde duran otomobile kamyon çarptı! Bir kadın son anda kurtuldu

Yayaya yol veren otomobile kamyon çarptı! O anlar kamerada
Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı

Motosiklet tamircilerine operasyon