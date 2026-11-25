Sakarya Adapazarı'nda hız yapan sürücünün tehlikeli anları kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde bir otomobil sürücüsü, hız yaparak ve sinyalsiz şerit değiştirerek diğer araçları sıkıştırdı. Sakarbaba Caddesi'ndeki tehlikeli sürüş, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sakarya'da sabah saatlerinde yoğun trafikte hız yaparak diğer araçları sıkıştıran ve sinyalsiz şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü, araç kamerasına yansıdı.
Olay, Adapazarı ilçesi Sakarbaba Caddesi üzerinde sabah trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, yoğunluğa aldırış etmeden hızla ilerlemeye başladı. Sinyalsiz şerit değiştirerek diğer sürücüleri sıkıştıran ve kazaya davetiye çıkaran otomobil, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.