Sakarya Adapazarı'nda bebek mevlidinde 20 kişi zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı

Sakarya Adapazarı'nda bebek mevlidinde 20 kişi zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde düzenlenen bebek mevlidinde ikram edilen yemekten yiyenlerde gıda zehirlenmesi belirtileri görüldü. Toplam 20 kişi hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı, tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bebek mevlidinde ikram edilen yemekten yiyen 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
Doğancılar Mahallesi'nde düzenlenen bebek mevlidinde ikram edilen yemekten yiyen bazı kişilerde bir süre sonra gıda zehirlenmesi belirtileri görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine vatandaşlar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi. Toplam 20 kişi tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı