Sahte psikologla seans yapan Murat Övüç sessizliğini bozdu

Sahte psikologla seans yapan Murat Övüç sessizliğini bozdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sahte psikologla seans yapan Murat Övüç sessizliğini bozdu
Haber Videosu

Diploma soruşturmasında tutuklanan sahte psikolog Volkan Uçak'la hipnoz seansına girdiği görüntüler ortaya çıkan sosyal medya fenomeni Murat Övüç sessizliğini bozdu. Övüç "4 yıl önce Adana'da arkadaşlarım beni bir yere götürdü. Diploması sahte mi orjinal mi, diplomasına mı bakacağım ben. Bütün haber kanalları beni arayıp 'Adamın diploması sahteymiş' diyor, bana ne, nereden bileyim" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında tutuklanan sanıklardan sahte psikolog Volkan Uçak'ın seansına giren sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün görüntüleri büyük ses getirdi.

Hipnoz seansına girdiği Uçak'ın halı yıkamacı olduğunun ortaya çıkması sonrası sessizliğini bozan Övüç, bir video paylaşarak açıklamalarda bulundu.

"DİPLOMASINA MI BAKACAĞIM BEN?"

Övüç "4 yıl önce Adana'da arkadaşlarım beni bir yere götürdü. Diploması sahte mi orjinal mi, diplomasına mı bakacağım ben. Bütün haber kanalları beni arayıp 'Adamın diploması sahteymiş' diyor, bana ne, nereden bileyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı

Direksiyon başında fantezi yapan hakim, genç kadını hayattan kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cicim ayları bitti, mevduat faizi dibe vurdu: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Mevduat faizi dibe vurdu: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.