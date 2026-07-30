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Sahte plakalı kamyonetin sürücüsüne 180 bin TL ceza

Sahte plakalı kamyonetin sürücüsüne 180 bin TL ceza
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Eskişehir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde sahte plaka kullandığı tespit edilen kamyonet sürücünee 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde sahte plaka kullandığı tespit edilen kamyonet sürücünee 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Sütlüce Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce bölgede yapılan denetimler esnasında R.B. idaresindeki kamyonet durduruldu. Ekiplerce yapılan incelemelerde araçta takılı bulunan plakanın sahte olduğu belirlendi. Sahte plaka kullanımı sebebiyle sürücü R.B.'ye toplam 180 bin TL idari para cezası kesildi. Araç işlemleri için emniyet otoparkına çekilirken, şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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