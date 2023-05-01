Sahte parayla telefon satın aldı, girdiği evden de kombiyi çaldı

Samsun'da sahte dolar cep telefonu satın alan, girdiği bir evden de doğalgaz kombisini çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da sahte dolar cep telefonu satın alan, girdiği bir evden de doğalgaz kombisini çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte 600 ABD Doları ile cep telefonu satın alıp telefon aldığı kişiye de paranın geri kalanını göndermiş gibi, sahte banka dekontu hazırlayıp gönderen yabancı uyruklu A.A.AM.İ.A.(28) şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu şahsın bir edilen de doğalgaz kombisi çaldığı tespit edildi.

İki ayrı suçtan Samsun Adliyesine sevk edilen A.A.AM.İ.A., sahte para ve sahte dekont olayından savcıya ifade verip serbest bırakılırken, kombi hırsızlığı suçundan da sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN