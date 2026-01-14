Haberler

Ev almak isteyen kişiyi 1 milyon 650 bin TL dolandıran şahıslar yakalandı

Afyonkarahisar'da sahte internet sitesi üzerinden ev satma bahanesiyle bir vatandaşın 1 milyon 650 bin TL'sini dolandıran 2 kişi, polis operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kurdukları sahte internet sitesi üzerinden bir vatandaşı ev satma bahanesiyle 1 milyon 650 bin TL dolandıran 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polise başvuran bir şahıs internet sitesinde gördüğü bir evi 1 milyon 650 bin TL'ye almak isterken dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin peşine düştü. Ekipleri yaptıkları takip sonrası şahısları Ankara'da yaptıkları eş zamanlı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Ardından Afyonkarahisar'a getirilen şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

