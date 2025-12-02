Haberler

Sahte Engelli Raporuyla Erken Emeklilik İptal Edildi

SGK, Joker Çetesi'nin çökertilmesinin ardından 2020-2023 arasında sahte raporla emekli olan yaklaşık 1500 kişiyi incelemeye aldı. Aydın'da haksız emeklilik yaptığı belirlenen 800 kişinin emekli maaşları geri alınacak.

Sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenleyen 'Joker Çetesi'nin çökertilmesinin ardından SGK, 2020-2023 arasında erken emeklilik alan yaklaşık bin 500 kişiyi yeniden incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde iddiaya göre Aydın'da yaklaşık 800 kişinin haksız emekliliği iptal edilirken, ödenen maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi.

Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişilerin yerlerine "joker" diye tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çete, 2023 yılında yapılan operasyonla çökertilmişti. Aydın ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Bu kapsamda Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı. SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti. Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

