Sahte e-imza soruşturmasında 123 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek, sahte evrak düzenleyen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde 123 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek birçok kişinin sürücü belgesi sınavlarında değişiklik yapıldığı ve mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğunun tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, elebaşı Ziya Kadiroğlu dahil 123 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik" "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme" ve "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçlarından iddianame hazırlandı.

Görev dağılımı yapılarak, üyelere kod isim verildi

İddianamede, şüphelilerin fiziki olarak belge oluşturduğu ve bu mesleki eğitim sertifikasıyla işletme açıldığı bilgisine yer verildi. Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu'nun örgüt üyelerine talimatlar verdiği ve toplantılar düzenleyerek görev dağılımı yaptığı, bu kapsamda üyelere kod isim verdiği tespit edildi. Hazırlanan iddianame, birleştirme talebiyle Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Devlet Denetleme Kurulu inceleme başlatmıştı

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 16 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale karşı etkili şekilde mücadele kapsamında sahte e-imza iddialarıyla ilgili inceleme başlatmıştı. DDK, e-imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ile yapılan işlemler hakkında inceleme başlatmıştı.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ocak'ta kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde 134 sanık hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından iddianame düzenlenerek, 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 30 Temmuz'da gerçekleştirilen 2. dalga e-imza operasyonu çerçevesinde aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlanarak, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkeme, dosyalara birleştirme kararı verirken, dosyada sanık sayısı 199 olmuştu. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 10 Ekim'deki duruşmasında ara kararını veren mahkeme, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine sanıklar tekrar tutuklanmıştı. Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini 16 Ocak 2026 olarak belirlemişti. - ANKARA

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
