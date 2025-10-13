Sahte Diploma ve Sürücü Belgesi Davasında Tahliye Kararı Alan 5 Sanık Yeniden Tutuklandı
Kamu kurumları yöneticilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte belgeler düzenleyen 199 kişinin yargılandığı davada, tahliye edilen sanıklar yeniden tutuklandı.
Kamu kurumları yöneticilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen 199 kişinin yargılandığı davada haklarında tahliye kararı verilen sanıklar Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. - ANKARA
